Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب تحيا تونس وليد جلاد في مداخلة عبر امواج الديوان اف ام ان الحزب واضح في ما يتعلق بحكومة الحبيب الجملي.
واضاف وليد جلاد " لن نصوت لحكومة الجملي اذا لم نشارك فيها" متابعا " اذا شاركنا في الحكومة يعني اننا سنداقع عن خياراتها".
وتابع وليد جلاد " حزب قلب تونس يقول انه لن يشارك في السلطة لكنه سيدعمها وفق شروط امهما ان تكون وزارات السيادة مستقلة وهو موقف قريب لموقف ائتلاف الكرامة الذي عبر عن مساندته للحكومة دون الدخول فيها".
واضاف وليد جلاد " لن نصوت لحكومة الجملي اذا لم نشارك فيها" متابعا " اذا شاركنا في الحكومة يعني اننا سنداقع عن خياراتها".
وتابع وليد جلاد " حزب قلب تونس يقول انه لن يشارك في السلطة لكنه سيدعمها وفق شروط امهما ان تكون وزارات السيادة مستقلة وهو موقف قريب لموقف ائتلاف الكرامة الذي عبر عن مساندته للحكومة دون الدخول فيها".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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