سمير بن عمر: ''شوشو'' يشعر أنه مُهدّد بالتصفية ويتعرّض لمعاملة سيئة

Lundi 25 Novembre 2019



أكد المحامي والناشط السياسي ، سمير بن عمر ، لدى حضوره في برنامج “ميدي ماد اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، على اذاعة راديو ماد أن المدعو “شوشو” يشعر أنه ستتم تصفيته ، مشيرا إلى أنه يتعرض للعنف والممارسة السيئة وذلك من أجل ترهيبه وتخويفه حتى لايتكلم ويكشف المزيد من الحقائق الأخرى.وبيّن بن عمر، أن هناك حالة ارتباك في معالجة الموضوع، وأن هناك محاولة للالتفاف عليه وفق تعبيره، مؤكّداأنه يتم اليوم الاستماع لـ”شوشو” من طرف قاضي التحقيق.