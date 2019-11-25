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لطفي المرايحي: كنت نتمنى أن يكون للحبيب الجملي رؤية وبرنامج ومشروع واضح لكن لم أجد شيئا

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - عاد الاثنين 25 نوفمبر، الأمين العام للحزب الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي للحديث عن تصريحاته المثيرة للجدل اثر لقائه الأخير برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي .

وأشار المرايحي إلى أن رئيس الحكومة المكلف ليس له لا رؤية ولا برنامج وقال "كنت نتمنى نلقي شخص عندو رؤيا جاهزة ومشروع واضح".


وأكّد المرايحي أنه أراد في لقائه برئيس الحكومة المكلف معرفة طرحه وبرنامج واستدرك قائلا "لكنّي لم أجد أي إجابة وكل مرة سألته عن طرحه تحدّث عن أشياء أخرى".



  
  
     
  
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