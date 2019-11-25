سمير الشفي: اتحاد الشغل هو المحارب الأول للفساد

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - أكد الاثنين 25 نوفمبر، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في حواره مع جريدة الصباح الأسبوعي أن “الإتحاد هو المحارب الأول للفساد ولا يتستر على الفاسدين، معتبرا أن الترويج كون المنظمة الشغيلة بؤرة فساد لا ينطلي على أحد".
وأضاف الشفي أن من لديه ملف فساد فعليه تقديمه للقضاء دون مزايدات جوفاء، مصرحا أن من يتهم الاتحاد بالفساد هم جزء من منظومة الفساد نفسه.
وأضاف الشفي أن من لديه ملف فساد فعليه تقديمه للقضاء دون مزايدات جوفاء، مصرحا أن من يتهم الاتحاد بالفساد هم جزء من منظومة الفساد نفسه.
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Par:Matouchi (Tunisia )
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