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سمير الشفي: اتحاد الشغل هو المحارب الأول للفساد

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - أكد الاثنين 25 نوفمبر، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في حواره مع جريدة الصباح الأسبوعي أن “الإتحاد هو المحارب الأول للفساد ولا يتستر على الفاسدين، معتبرا أن الترويج كون المنظمة الشغيلة بؤرة فساد لا ينطلي على أحد".
وأضاف الشفي أن من لديه ملف فساد فعليه تقديمه للقضاء دون مزايدات جوفاء، مصرحا أن من يتهم الاتحاد بالفساد هم جزء من منظومة الفساد نفسه.


  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 193275

Bejaoui  (Germany)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 56m |           
الحل الوحيد حل إتحاد الخراب فوراً و محاسبة صعاليك الفساد ومن بعد شرع تاسيسه من جديد على الفور على أسس سليمة صالحة لكل زمان ومكان .

BABANETTOO  (France)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 37m |           
Un humoriste ... le talent en moins ...

Il prend vraiment les gens pour des ânes ...

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 27m |           
يعرف إفدلك

Legitme  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 24m |           
هل توجد ملائكة على الأرض

Karimyousef  (France)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 13h 15m |           
تونس نكتشف اليوم فكاهي جديد.

Karimyousef  (France)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 12h 57m |           
Il peut prétendre à un poste de comique
Car il aime bien faire rire les gens.



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