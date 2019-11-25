شفيق جراية امام القضاء

Lundi 25 Novembre 2019



باب نات

- باشرت صباح اليوم الاثتين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة النظر في قضية فساد مالي وتدليس عقود متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية و3موظفين ببلدية المرسى اتهموا بمساعدة شفيق جراية على تدليس عقود ملكية لشركة مصادرة بعد الثورة تابعة لأحد اصهار بن علي وهو رمزي الطرابلسي وجعلها تابعة لجراية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من قبل شفيق جراية .وبالمناداة على شفيق جراية حضر الجلسة في حالة إيقاف شأنه شان بقية المتهمين .وقد حضر بعض محاموه وطلبوا التاخير لمسايرة القضية مع قضية ثانية .فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأخير المحاكمة الى يوم 13 جانفي المقبل .