Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - 3indama Yati Ilmasaa  

زياد الهاني: تصوروا لو أن ''شوشو'' كانت له علاقة ولو من بعيد بأحد منتسبي النهضة أو حزب التحرير...!!

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - علّق الاعلامي زياد الهاني على تحول قضية وفاة الشاب أدم بوليفة وكيف أصبحت محل تقصي اعلامي على جميع المنابر الاعلامية ، بينما يتم اهمال تصريحات " شوشو الوردانين" .

وقال زياد الهاني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " تصوروا لو أن "شوشو الوردانين" كانت له علاقة ولو من بعيد بأحد منتسبي النهضة أو حزب التحرير، كيف كانت القيامة ستقوم ولا تقعد!!".


وانتقد زياد الهاني الوضع الاعلامي في تونس وما وصفه بماكينة التضليل المتغلغلة.

وفي ما يلي ما كتب زياد الهاني :
"صباح الخير تونس
عندما تتحول جريمة «الماديسون» على فظاعتها، إلى قضية رأي عام كبرى وشأنا وطنيا يتم التقصي فيه بدقة بمنابر إعلامية هامة، عن مكان تواجد نجمة التفاهة بالملهى حين حصول الجريمة، فتأكد أننا أمام حالة تغييب للوعي وتشتيت للتركيز على ملفات جوهرية ومصيرية تتعلق بأمننا القومي.
تصوروا معي لحظة واحدة لو أن "شوشو الوردانين" كانت له علاقة ولو من بعيد بأحد منتسبي حركة النهضة أو حزب التحرير، كيف كانت القيامة ستقوم ولا تقعد!!
ماكينة التضليل للأسف عميقة ومتغلغلة، والثورة في قطاعنا الإعلامي سطحية كسطحية الغالب الظاهر الأعم من نخبتنا شبه المثقفةّ."


  
  
     
  
rtt-75e52926e7a79975bc264d8037efc13e-2019-11-25 11:36:46






0 de 0 commentaires pour l'article 193266



En continu

الاثنين 25 نوفمبر 2019 | 28 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
17°
 19° % 63 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1619°-1322°-1221°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18904,2

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15586 DT        1$ =2,84831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   383,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574681703|193266 2352|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires