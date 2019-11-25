بولبابه سالم: الغبيّ من يسأل كيف وصلت تونس لهذه الوضعية بعد تصريحات لزهر العكرمي؟

Lundi 25 Novembre 2019



باب نات

- قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان تصريحات لزهر العكرمي في برنامج"وحش الشاشة" على التاسعة كشفت عن كيفية إدارة الدولة في عهد الباجي قايد السبسي و عن نفوذ عائلته و تدخلها في الصفقات و الأموال المشبوهة و التعيينات و الرشاوى و تحول قصر قرطاح الى وكر للدسائس لإسقاط رئيس الحكومة ،، و اضاف ان سؤال " كيف وصلت تونس لهذه الوضعية الصعبة؟ يصبح سؤال غبيا لاننا عشنا تحت حكم العائلة و الدولة المزرعة لا خمس سنوات من العطاء كما كتب احدهم .."عندما تسمع لزهر العكرمي تفهم كيف كانت تدار الدولة في العهد البجبوجي و بالتالي يصبح سؤال "لماذا وصلت تونس الى هذه الوضعية؟" سؤالا غبيا ... حكم العائلة ، صفقات ، تهريب أموال ، رشاوى ،،،و قصر قرطاج تحوّل الى مرتع للدسائس و الضرب تحت الحزام و اعلان الحرب ضد رئيس الحكومة ،،،هذه هيبة الدولة و الدولة المدنية الحداثية التي تحايل بها نداء تونس على ناخبيه .. خمس سنوات من الدولة المزرعة ،، و في حديث موضوع "خمس سنوات من العطاء "