بولبابه سالم: الغبيّ من يسأل كيف وصلت تونس لهذه الوضعية بعد تصريحات لزهر العكرمي؟

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان تصريحات لزهر العكرمي في برنامج"وحش الشاشة" على التاسعة كشفت عن كيفية إدارة الدولة في عهد الباجي قايد السبسي و عن نفوذ عائلته و تدخلها في الصفقات و الأموال المشبوهة و التعيينات و الرشاوى و تحول قصر قرطاح الى وكر للدسائس لإسقاط رئيس الحكومة ،، و اضاف ان سؤال " كيف وصلت تونس لهذه الوضعية الصعبة؟ يصبح سؤال غبيا لاننا عشنا تحت حكم العائلة و الدولة المزرعة لا خمس سنوات من العطاء كما كتب احدهم ..
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
"عندما تسمع لزهر العكرمي تفهم كيف كانت تدار الدولة في العهد البجبوجي و بالتالي يصبح سؤال "لماذا وصلت تونس الى هذه الوضعية؟" سؤالا غبيا ... حكم العائلة ، صفقات ، تهريب أموال ، رشاوى ،،،و قصر قرطاج تحوّل الى مرتع للدسائس و الضرب تحت الحزام و اعلان الحرب ضد رئيس الحكومة ،،،
هذه هيبة الدولة و الدولة المدنية الحداثية التي تحايل بها نداء تونس على ناخبيه .. خمس سنوات من الدولة المزرعة ،، و في حديث موضوع "خمس سنوات من العطاء "
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
"عندما تسمع لزهر العكرمي تفهم كيف كانت تدار الدولة في العهد البجبوجي و بالتالي يصبح سؤال "لماذا وصلت تونس الى هذه الوضعية؟" سؤالا غبيا ... حكم العائلة ، صفقات ، تهريب أموال ، رشاوى ،،،و قصر قرطاج تحوّل الى مرتع للدسائس و الضرب تحت الحزام و اعلان الحرب ضد رئيس الحكومة ،،،
هذه هيبة الدولة و الدولة المدنية الحداثية التي تحايل بها نداء تونس على ناخبيه .. خمس سنوات من الدولة المزرعة ،، و في حديث موضوع "خمس سنوات من العطاء "
En continu
- 12:17 شفيق جراية امام القضاء
- Hier 21:50 الجملي..بالون اختبار.. من التّالي؟
- Hier 20:54 الإعلام التونسي المُنْتَهِي الصلوحية
- Hier 13:10 يوسف الشاهد يتابع موسم الزيتون بتوكابر بباجة
- Hier 09:58 احتجاجات كولومبيا تدخل يومها الثالث
- Hier 07:47 سفيرنا المرتقب بواشنطن..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:07
|14:46
|12:13
|07:07
|05:36
|
17°
|19°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-16
|19°-13
|22°-12
|21°-13
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 642) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 673) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 512) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 767) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 698) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 450) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 407) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 543) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 380) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 128) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 844) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 009) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 848) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 116) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 938) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 683) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 186) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 992) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 522) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 509) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur:الى الحبيب الجملي :ينقصك شرب الشاي مع جمعية الرفق بالحلزون