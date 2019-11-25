Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - علّق النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على اعلان رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب الحراك منصف المرزوقي اعتزاله العمل السياسي.
وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك إنه لا يعتقد أنّ المرزوقي سوف يعتزل السّياسة، مضيفا " السّياسة إدمان، كالتّدخين. من الصّعب جدّا أن ينقطع أحدهم عن التّدخين دفعة واحدة ومنذ المحاولة الأولى، خاصّة لمن دخّن طويلا طويلا. من جرّبوا التّدخين يعرفون هذا جيّدا".
وتابع عبد اللطيف العلوي " منصف المرزوقي سيعود فمن لم تهزمه الدّيكتاتوريّة، لن تهزمه الدّيمقراطيّة".
وفي مايلي التدوينة كاملة :
"أنا لا أعتقد أنّ المرزوقي سوف يعتزل السّياسة. السّياسة إدمان، كالتّدخين. من الصّعب جدّا أن ينقطع أحدهم عن التّدخين دفعة واحدة ومنذ المحاولة الأولى، خاصّة لمن دخّن طويلا طويلا. من جرّبوا التّدخين يعرفون هذا جيّدا.
الشّابّي أعلن بعد انتخابات 2014 انسحابه نتيجة للإهانة الكبيرة الّتي تعرّض لها، ثمّ لم يلبث أن عاد. الهاشمي الحامدي أيضا اعتزل السّياسة أكثر من مرّة، ثمّ عاد...
مورو اعتزل بعد هزيمته في انتخابات 2011 وعاد...
الوحيد اللّي حقيقة دبّو متع رخص ولم يعتزل ولن يعتزل أبدا هو..... ههههه هذاكا هو اللّي في بالكم. أنا لن أذكره لأنّني بدأت أدرّب نفسي على واجب التّحفّظ هههه
فترات ما بعد الانتخابات عادة تتلوها قرارات بالاعتزال تعبّر عن الخيبة والإحباط أكثر ممّا تعبّر عن موقف جدّيّ نهائيّ مقصود...
بل أكثر من ذلك، هي عادة ما تكون نوعا من الاحتجاج المصطبغ بالألم، كنوع من لفت الأنظار لاستعادة الأضواء وتأثيم الآخرين.
بالمختصر المفيد: من لم تهزمه الدّيكتاتوريّة، لن تهزمه الدّيمقراطيّة.
والأيّام بيننا...
المرزوقي سيعود، السّؤال هو متى وكيف؟ وهل سيستوعب الدّرس أم لا!!!".
وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك إنه لا يعتقد أنّ المرزوقي سوف يعتزل السّياسة، مضيفا " السّياسة إدمان، كالتّدخين. من الصّعب جدّا أن ينقطع أحدهم عن التّدخين دفعة واحدة ومنذ المحاولة الأولى، خاصّة لمن دخّن طويلا طويلا. من جرّبوا التّدخين يعرفون هذا جيّدا".
وتابع عبد اللطيف العلوي " منصف المرزوقي سيعود فمن لم تهزمه الدّيكتاتوريّة، لن تهزمه الدّيمقراطيّة".
وفي مايلي التدوينة كاملة :
"أنا لا أعتقد أنّ المرزوقي سوف يعتزل السّياسة. السّياسة إدمان، كالتّدخين. من الصّعب جدّا أن ينقطع أحدهم عن التّدخين دفعة واحدة ومنذ المحاولة الأولى، خاصّة لمن دخّن طويلا طويلا. من جرّبوا التّدخين يعرفون هذا جيّدا.
الشّابّي أعلن بعد انتخابات 2014 انسحابه نتيجة للإهانة الكبيرة الّتي تعرّض لها، ثمّ لم يلبث أن عاد. الهاشمي الحامدي أيضا اعتزل السّياسة أكثر من مرّة، ثمّ عاد...
مورو اعتزل بعد هزيمته في انتخابات 2011 وعاد...
الوحيد اللّي حقيقة دبّو متع رخص ولم يعتزل ولن يعتزل أبدا هو..... ههههه هذاكا هو اللّي في بالكم. أنا لن أذكره لأنّني بدأت أدرّب نفسي على واجب التّحفّظ هههه
فترات ما بعد الانتخابات عادة تتلوها قرارات بالاعتزال تعبّر عن الخيبة والإحباط أكثر ممّا تعبّر عن موقف جدّيّ نهائيّ مقصود...
بل أكثر من ذلك، هي عادة ما تكون نوعا من الاحتجاج المصطبغ بالألم، كنوع من لفت الأنظار لاستعادة الأضواء وتأثيم الآخرين.
بالمختصر المفيد: من لم تهزمه الدّيكتاتوريّة، لن تهزمه الدّيمقراطيّة.
والأيّام بيننا...
المرزوقي سيعود، السّؤال هو متى وكيف؟ وهل سيستوعب الدّرس أم لا!!!".
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Par:barhoum (Tunisia )
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