محمد الكوكي مدربا جديدا لاتحاد تطاوين

Lundi 25 Novembre 2019
وات - اعلنت الهيئة المديرة لاتحاد تطاوين انه تم التعاقد مع المدرب محمد الكوكي للاشراف على فرع اكابر كرة القدم خلفا لخالد بن يحي الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.
ويعد الكوكي المدرب الثالث للاتحاد الرياضي بتطاوين هذا الموسم بعد وليد الشتاوي حيث لم يحصد الفريق الذي يقبع في المركز الاخير في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى سوى نقطتين خلال 9 جولات من تعادلين امام مستقبل سليمان (1-1) في الجولة الثانية وهلال الشابة (صفر-صفر) في الجولة الثامنة.
ويعد الكوكي المدرب الثالث للاتحاد الرياضي بتطاوين هذا الموسم بعد وليد الشتاوي حيث لم يحصد الفريق الذي يقبع في المركز الاخير في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى سوى نقطتين خلال 9 جولات من تعادلين امام مستقبل سليمان (1-1) في الجولة الثانية وهلال الشابة (صفر-صفر) في الجولة الثامنة.
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Par:barhoum (Tunisia )
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