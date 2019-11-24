Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  

زياد الهاشمي: حركة الشعب ذيل للتيار الديمقراطي والتيار باراشوك لاتحاد الشغل

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي انه يحترم القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو رغم تهجمها المتكرر على الائتلاف وقياداته.
واعتبر في تصريح لقناة تلفزة تي في أن الواقع سيكذّب كل الاتهامات والادعاءات ضد ائتلاف الكرامة وقال "اتهموننا بأننا ذيل لحركة النهضة وتابعين لها لكن التصويت على النائب الأول سميرة الشواشي أظهر أن ذلك لا أساس له من الصحة".
وعكس زياد الهاشمي الهجوم على التيار الديمقراطي وحركة الشعب قائلا "نحن ضد الترهدين السياسي وقد بان بالكاشف أن حركة الشعب ذيل للتيار الديمقراطي والتيار باراشوك لاتحاد الشغل".



  
  
     
  
rtt-fc0a41543db6ad9a40d909b3ec147a02-2019-11-24 21:43:34






0 de 0 commentaires pour l'article 193247



En continu

الأحد 24 نوفمبر 2019 | 27 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:06 05:35
13°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
14°-1317°-1419°-1422°-1322°-14
  • Avoirs en devises
    18904,2

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15586 DT        1$ =2,84831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   383,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574632465|193247 1683|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires