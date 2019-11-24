زياد الهاشمي: حركة الشعب ذيل للتيار الديمقراطي والتيار باراشوك لاتحاد الشغل

Dimanche 24 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي انه يحترم القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو رغم تهجمها المتكرر على الائتلاف وقياداته.واعتبر في تصريح لقناة تلفزة تي في أن الواقع سيكذّب كل الاتهامات والادعاءات ضد ائتلاف الكرامة وقال "اتهموننا بأننا ذيل لحركة النهضة وتابعين لها لكن التصويت على النائب الأول سميرة الشواشي أظهر أن ذلك لا أساس له من الصحة".وعكس زياد الهاشمي الهجوم على التيار الديمقراطي وحركة الشعب قائلا "نحن ضد الترهدين السياسي وقد بان بالكاشف أن حركة الشعب ذيل للتيار الديمقراطي والتيار باراشوك لاتحاد الشغل".