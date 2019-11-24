Dimanche 24 Novembre 2019



إنتظمت يوم الأحد مسيرة في مقرين من ولاية بن عروس، تطالب بكشف حقيقة مقتل الشاب "آدم بوليفة" بمطعم "الماديسون" بشارع محمد الخامس بالعاصمة.وفي تصريح لاذاعة موزاييك، طالب وسام بوليفة والد المرحوم آدم بكشف كل ملابسات والجريمة وبتطبيق حكم الإعدام على قتلة إبنه.