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مسيرة في مقرين من ولاية بن عروس، تطالب بكشف حقيقة مقتل الشاب ''آدم بوليفة''

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
إنتظمت يوم الأحد مسيرة في مقرين من ولاية بن عروس، تطالب بكشف حقيقة مقتل الشاب "آدم بوليفة" بمطعم "الماديسون" بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك، طالب وسام بوليفة والد المرحوم آدم بكشف كل ملابسات والجريمة وبتطبيق حكم الإعدام على قتلة إبنه.



  
  
     
  
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