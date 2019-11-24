Dimanche 24 Novembre 2019
باب نات - أعلن الأحد 24 أكتوبر، الرئيس السابق منصف المرزوقي انسحابه من الحياة السياسية من خلال فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك .
واعترف المرزوقي بأنه انقاد لهزيمة في الانتخابات الأخيرة معتبرا أنه رغم ذلك يغادر الحياة السياسية مرفوع الرأس.
وشدد المرزوقي على انه مازالت هناك عقبات كثيرة أمام تحقيق أهداف الثورة على رأسها الخلافات السياسية والقانون الانتخابي والفساد والديون المتراكمة مقدما مجموعة من النصائح لتجاوز هذه العقبات.
واعترف المرزوقي بأنه انقاد لهزيمة في الانتخابات الأخيرة معتبرا أنه رغم ذلك يغادر الحياة السياسية مرفوع الرأس.
وشدد المرزوقي على انه مازالت هناك عقبات كثيرة أمام تحقيق أهداف الثورة على رأسها الخلافات السياسية والقانون الانتخابي والفساد والديون المتراكمة مقدما مجموعة من النصائح لتجاوز هذه العقبات.
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Par:mandhouj (France )
Sur: منصف المرزوقي يعلن الانسحاب من الحياة السياسية