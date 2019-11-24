Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta Omri  

في البحيرة ..تفكيك شبكة لتخذير الشبان يقودها زوجان

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
باب نات - تمكن مؤخرا أعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالبحيرة أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من اماطة اللثام عن شبكة تتكون من اربعة انفار ويقودها زوجان اختصوا في تخذير الشبان وسلبهم ما بحوزتهم من اموال وهواتف جوالة واغراض ثمينة ...

وتفيد اطوار الواقعة ان الزوجين استعانا بفتاتين وكلفنهن باستدراج الشبان عبر الفايس بوك وخاصة الاجانب منهم ثم يغرونهم بممارسة الرذيلة داخل منازلهم بالبحيرة وحي النصر والمنارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة ولما تتوجه الفتيات الى هناك يمكّنهن زوج المتهمة الرئيسية من مخدر ويامرهن بوضعه في كوب الخمر أو العصير ويقدمنه للضحية وبعد أن يغيب عن الانظار يتصلن بزعيم الشبكة فيحل على عين المكان فيجد الباب مفتوح فيدخل ويفتش منزل المتضرر ويستولي على كل ما يجده من اغراض ثمينة ثم يلوذون بالفرار ..


وقد اعترفت الفتاتان بما نسب اليهما وبينتا أنهما سببت عشرات الشبان وخاصة الاجانب منهم..

هذا وتم إدراج الزوجين بالتفتيش...

  
  
     
  
rtt-beb856b07bf07c4d0f3c3a1d441b8dd3-2019-11-24 11:40:41






0 de 0 commentaires pour l'article 193225



En continu

الأحد 24 نوفمبر 2019 | 27 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:06 05:35
16°
 16° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
16°-1417°-1520°-1322°-1222°-14
  • Avoirs en devises
    18904,2

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15586 DT        1$ =2,84831 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   383,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574594337|193225 3273|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires