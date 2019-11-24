في البحيرة ..تفكيك شبكة لتخذير الشبان يقودها زوجان

Dimanche 24 Novembre 2019



باب نات

- تمكن مؤخرا أعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالبحيرة أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من اماطة اللثام عن شبكة تتكون من اربعة انفار ويقودها زوجان اختصوا في تخذير الشبان وسلبهم ما بحوزتهم من اموال وهواتف جوالة واغراض ثمينة ...وتفيد اطوار الواقعة ان الزوجين استعانا بفتاتين وكلفنهن باستدراج الشبان عبر الفايس بوك وخاصة الاجانب منهم ثم يغرونهم بممارسة الرذيلة داخل منازلهم بالبحيرة وحي النصر والمنارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة ولما تتوجه الفتيات الى هناك يمكّنهن زوج المتهمة الرئيسية من مخدر ويامرهن بوضعه في كوب الخمر أو العصير ويقدمنه للضحية وبعد أن يغيب عن الانظار يتصلن بزعيم الشبكة فيحل على عين المكان فيجد الباب مفتوح فيدخل ويفتش منزل المتضرر ويستولي على كل ما يجده من اغراض ثمينة ثم يلوذون بالفرار ..وقد اعترفت الفتاتان بما نسب اليهما وبينتا أنهما سببت عشرات الشبان وخاصة الاجانب منهم..هذا وتم إدراج الزوجين بالتفتيش...