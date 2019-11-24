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أعوان حراسة بملهى ليلي يوجهون رسالة للتونسيين : رانا ماناش متوحشين

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
باب نات - وجّه عدد من أعوان الحراسة العاملين باحدى الملاهي الليلية بسوسة في فيديو نشروه على الفايسبوك رسالة للتونسيين على اثر حملة الشيطنة التي تعرضوا لها اثر مقتل الشاب آدم بوليفة بإحدى الملاهي الليلية بالعاصمة بعد تعنيفه من قبل أعوان الحراسة.

وترحم أعوان الحراسة في الفيديو على الفقيد آدم بوليفة ، مشددين على رفضهم لما لحق هذا الشاب من عنف مؤكدين مساندتهم لعائلة الضحية.


وقال المتدخلون أن أعوان الحراسة ليسوا جميعا من ذوي السوابق العدلية قائلين " موش الكل كلوشارات وكل واحد خبزتو كيفاش كتبت "متابعين "رانا ماناش متوحشين ورانا ولاد نظاف نخدمو على رواحنا".

  
  
     
  
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