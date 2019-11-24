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الشارع المغاربي: النهضة توافق على اسناد التيار الديمقراطي حقيبتي العدل والاصلاح الاداري

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
باب نات - افادت صحيفة الشارع المغاربي أن قيادات من حركة النهضة أعلمت حزب التيار الديمقراطي بشكل غير رسمي عن قبولها منحه حقيبتين من مجموع 3 كان التيار قد اشترط أن تؤول اليه للالتحاق بالحكومة، وان القبول يتعلق بحقيبتي العدل والاصلاح الاداري ورفض النهضة منح الحزب حقيبة الداخلية واقتراحها إما الابقاء على الوزير الحالي هشام الفوراتي او اختيار شخصية مستقلة لتقلدها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه مطلع أن التيار يتمسك بعدم تشريك حزب قلب تونس في التركيبة الحكومية وبإبرام اتفاق كتابي مع النهضة حول مجموعة من الشروط مُذكّرا بأنه سبق لها أن أقرت تغييرات في تركيبة حكومة الترويكا الاولى رغم الاتفاق عليها بحضور القيادات الكبرى لأحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل وقتها.


  
  
     
  
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