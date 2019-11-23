الطبوبي: باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم

Samedi 23 Novembre 2019



باب نات





Credits Jawhara FM

باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم



Credits Jawhara FM

- وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي خلال اختتام الندوة الوطنية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالحمامات اتهامات لاطراف سياسية بمحاولة اختراق الاتحاد.وأضاف في كلمة له اليوم على أن كل من يحاول ذلك لن يُفلح ولن تنجح مؤامراته متابعا "أنا مؤتمن على المنظمة الشغيلة وأعرف كل جهة في أي مربّع تتحرك".من جانب اخر اتهم الطبوبي اطراف في السلطة ببيع البلاد لجهات اجنبية حيث اكد ان الدولة التونسية لم تتحصل على مليم واحد من عائدات مطار النفيضة الحمامات الدولي منذ سنة 2008، متهما الأطراف التي تدعي محاربة الفساد ببيع تونس بالمجان لجهات أجنبية.وقال أن هذه الأطراف تعتقد أنها قادرة على الاستمرار في الحكم والمحافظة على شرعيتها "بفضل دعم قوى أجنبية، من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".واضاف "تونس باعوها بلاش..وفما ناس تهز في القفة لأطراف من وراء البحار للاستمرار في الحكم" .