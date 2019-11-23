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الطبوبي: باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي خلال اختتام الندوة الوطنية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالحمامات اتهامات لاطراف سياسية بمحاولة اختراق الاتحاد.

وأضاف في كلمة له اليوم على أن كل من يحاول ذلك لن يُفلح ولن تنجح مؤامراته متابعا "أنا مؤتمن على المنظمة الشغيلة وأعرف كل جهة في أي مربّع تتحرك".


Credits Jawhara FM


باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم

من جانب اخر اتهم الطبوبي اطراف في السلطة ببيع البلاد لجهات اجنبية حيث اكد ان الدولة التونسية لم تتحصل على مليم واحد من عائدات مطار النفيضة الحمامات الدولي منذ سنة 2008، متهما الأطراف التي تدعي محاربة الفساد ببيع تونس بالمجان لجهات أجنبية.

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وقال أن هذه الأطراف تعتقد أنها قادرة على الاستمرار في الحكم والمحافظة على شرعيتها "بفضل دعم قوى أجنبية، من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
واضاف "تونس باعوها بلاش..وفما ناس تهز في القفة لأطراف من وراء البحار للاستمرار في الحكم" .

Credits Jawhara FM


  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 193194

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 50m |           
اريد فهم لماذا فرنسا وراء حماية الاتحاد التونسي للشغل، ما هي مصلحتها وما هو مشروعها في هذا الاتجاه ؟

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 45m |           
قييح وقليل الادب ومن دون مستوى بأي طريقة وصل الو ترأس اكبر مؤسسة عريقة تونسية ؟ شخص لا يملك لاثقافة ولا حكمة ولا اخلاق مثل هذا.
فواضح كعين الشمس لماذا الاتحاد منذ الثورة وهو يتصرف كالعصابة يهدد السلم الاجتماعي واقتصاد تونس وهذا الخطاب دليل على انه شعر بالخطر لكثرة مطالب التحقيق مع عديد قادة الاتحاد لاهدارهم اموال اليد الشغيلة.

Karimyousef  (France)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 28m |           
C'est un lâche,aucun mot sur les déclarations de ce monsieur"chouchou".

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 26m |           
في أقرب وقت يجب أن يفتح ملف الاتحاد هذه المنظمة الارهابية الخبيثة و ما فعلته بتونس الحبيبة. تصادمها مع بورقيبة و تصالحها مع بن على و الطرابلسية و الفساد وقوفها ضد الثورة

Aziz75  (France)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 20m |           
النفيضة بن علي، أردوغان يا جاهل يبحث عن مصالح بلده، النقابات في تركية لا
تخىرب البلاد بالإضربات لأمور إديولوجية و تساهم في إنجاح المسار الديمقراطي.

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 16m |           
ياراجل ماتحجمش ؟

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 14h 12m |           
👿🗣💰🌍بكل جرأة وعلانية👿🗣💰🌍

وقيت ⏰ وقيت ⏰وقيت ⏰وقيت ⏰وقيت ⏰

من المتسبب في الأعاصير السياسية و الطبيعية و الراعي الحقيقي في اغتيال الاقتصاد الوطني منذ 2011 ؟

🛠 الشعب يريد الناس إلي تخدم ⚒
🗣 ميش ناس الي تنبح 🗣

......لا مجال للبلطجة و الديكتاتورية في العمل النقابي عن طريق الإضربات العشوائية الفوضاوية
و حماية النقابيين المارقين عن القانون وعدم المساس بالمرافق الأساسية خاصة قطاع الصحة النقل و التعليم...
حتى يعلم قيادات الإتحاد أن دورهم الأساسي هو قوة إقتراح لا لعب أدوار سياسية سياسوية من وراء ستار وأن زمن الحوار الوطني ولى و إنتهى و الفيصل بين الجميع اليوم هو الدستور و

القوانين و المؤسسات...للعمل و ا الإنتـــــــــاج بدون احتجـــــــــاج

من اغتال الاقتصاد ورهن البلاد البلاد و العباد 👎🏿 المنظمة الشغيلة ليست منتخبة من الشعب 🛠🗣👁 وقيت ⏰ الديجاج ⏰👎🏿 🛠

ما لم يقع تشبيب المنظمة الشغيلة
بتغيير عقلية النهب و الإبتزاز سيبقى فيــروس
القطعية لإرهاب الاقتصاد و تعطيل الإنتاج موجود...

👿🗣💰🌍بكل جرأة وعلانية👿🗣💰🌍

مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 شكلت نقطة استفهام كبرى وعريضة لعدم كشف و فضح ممولي مرتزقة الإبتزاز و الارهاب والإغتصاب الإقتصادي لتونس

👿🗣💰🌍بكل جرأة وعلانية👿🗣💰🌍

...وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(123)سورة الأنعام



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