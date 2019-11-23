الطبوبي: باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - وجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي خلال اختتام الندوة الوطنية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالحمامات اتهامات لاطراف سياسية بمحاولة اختراق الاتحاد.
وأضاف في كلمة له اليوم على أن كل من يحاول ذلك لن يُفلح ولن تنجح مؤامراته متابعا "أنا مؤتمن على المنظمة الشغيلة وأعرف كل جهة في أي مربّع تتحرك".
Credits Jawhara FM
باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم
من جانب اخر اتهم الطبوبي اطراف في السلطة ببيع البلاد لجهات اجنبية حيث اكد ان الدولة التونسية لم تتحصل على مليم واحد من عائدات مطار النفيضة الحمامات الدولي منذ سنة 2008، متهما الأطراف التي تدعي محاربة الفساد ببيع تونس بالمجان لجهات أجنبية.
اقرأ أيضا: شركة TAV تونس توضح بخصوص عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة الدوليين
وقال أن هذه الأطراف تعتقد أنها قادرة على الاستمرار في الحكم والمحافظة على شرعيتها "بفضل دعم قوى أجنبية، من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
واضاف "تونس باعوها بلاش..وفما ناس تهز في القفة لأطراف من وراء البحار للاستمرار في الحكم" .
Credits Jawhara FM
وأضاف في كلمة له اليوم على أن كل من يحاول ذلك لن يُفلح ولن تنجح مؤامراته متابعا "أنا مؤتمن على المنظمة الشغيلة وأعرف كل جهة في أي مربّع تتحرك".
Credits Jawhara FM
باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم
من جانب اخر اتهم الطبوبي اطراف في السلطة ببيع البلاد لجهات اجنبية حيث اكد ان الدولة التونسية لم تتحصل على مليم واحد من عائدات مطار النفيضة الحمامات الدولي منذ سنة 2008، متهما الأطراف التي تدعي محاربة الفساد ببيع تونس بالمجان لجهات أجنبية.
اقرأ أيضا: شركة TAV تونس توضح بخصوص عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة الدوليين
وقال أن هذه الأطراف تعتقد أنها قادرة على الاستمرار في الحكم والمحافظة على شرعيتها "بفضل دعم قوى أجنبية، من بينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
واضاف "تونس باعوها بلاش..وفما ناس تهز في القفة لأطراف من وراء البحار للاستمرار في الحكم" .
Credits Jawhara FM
7 de 7 commentaires pour l'article 193194
En continu
- Hier 20:27 سمير السليمي مدربا جديدا لمستقبل المرسى
- Hier 19:41 الهايكا .. المراقب الأعور
- Hier 19:17 L’iPhone 11 disponible chez Orange Tunisie
- Hier 19:07 تدخل جراحي على احد اصابع يد وهبي الخزري
- Hier 17:03 ''الكواترو''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:08
|14:47
|12:13
|07:05
|05:34
|
18°
|16°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|16°-11
|18°-12
|18°-15
|20°-13
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 347) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 578) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 427) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 307) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 730) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 232) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 315) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 303) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 657) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 61 246) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 099) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 346) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 54 090) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 704) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 949) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 813) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 024) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 626) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 095) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 149) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الطبوبي: باعوا تونس لأردوغان من أجل الاستمرار في الحكم