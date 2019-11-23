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عز الدين سعيدان: كل مواطن تونسي مرهون في 10 ملاين لدى الاجانب

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 23 Novembre 2019
باب نات - قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في مداخلة على قناة التاسعة ان تونس بلغت الى مرحلة التداين المشط وهو يشير في النهاية الى عجز الدولة اقتصاديا.

واضاف عز الدين سعيدان " التحدي الاساسي اليوم في تونس هو الدين الأجنبي بالعملة الصعبة متابعا " كل مواطن تونسي مرهون في 10 ملاين بالعملة الصعبة لدى الاجانب".


وتابع عز الدين سعيدان " الدولة المدينة تستدعى الى نادي باريس واذا لم توضح الدولة طريقة خلاص ديونها يفرضون عليها شروطا مجحفة عبر إعادة جدولة الدين". مضيفا "دول مدينة فرض عليها بيع مؤسساتها الخاصة وعدم الترفيع في الاجور اضافة الى تسريح الموظفين اضافة الى الغاء وترشيد الدعم".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193189

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 13h 13m |           
Comment ces chiffres grimpent-ils ? Je me rappelle de la première déclaration depuis quelques mois, ça était 7000 DT puis ça a sauté à 8000 DT ( toujours un saut admissible ) et maintenant , comment ça galope vers 10000 DT ?
étonnant, non !



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