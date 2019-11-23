المهدية: عون امن يفر من المحكمة ونقابة منطقة الامن تؤكد انه عاد لمنزله للحصول على دوائه

Samedi 23 Novembre 2019



باب نات

- شهدت ولاية المهدية حادثة غريبة تتمثل في فرار عون امن من المحكمة باعتباره متهما في احد القضايا وصادرة بحقه بطاقة ايداع بالسجن.ونفت نقابة منطقة الامن بالمهدية المعطيات حيث اكد الناطق باسمها في تصريح لاذاعة موزاييك ان الامني لم يفر وانما عاد لمنزله لجلب أدويته.وتابع المتحدث ان الامني صدم باصادر بطاقة الإيداع بالسجن ضده رغم انه حضر للمحكمة كشاهد مضيفا " سقط مغشيا عليه بسبب مرضه بالسكري".واكد المتحدث الامني ان القضاء لديه علم بالأمر وان هنالك محاولات لتشويه قطاع الامن في المهدية".