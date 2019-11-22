المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يكرم نزار الشعري

Vendredi 22 Novembre 2019



باب نات

- في إطار الاسبوع العالمي لإنشاء المؤسسات كرم مساء اليوم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات IACE نزار الشعري واهداه درع افضل مساهمة في نشر ثقافة المبادرة لمنظمة تونيفيزيون لما تبذله من جهد لترسيخ ثقافة المبادرة الإقتصادية من خلال نواديها المنتشرة في أكثر من 148 مؤسسة جامعية وعدد كبير من المؤسسات المدرسية.وفي سياق كلمته عبر نزار الشعري عن مدى فخره بما يقوم به شباب المنظمة من أنشطة متنوعة تهدف إلى خلق جيل جديد من القادة القادرين على خلق الفارق في كل المجالات اقتصادية منها أو اجتماعية أو سياسية. وأكد على رغبة المنظمة في تمكين آلاف الشباب الناشط صلب هياكلها من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة للتقدم السريع وتطوير الأداء في اقرب وقت ممكن.وقد حضر حفل التكريم بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عدد من الفاعلين في مجال إنشاء المؤسسات وعدد من الشباب الراغب في بعث مشاريع جديدة.