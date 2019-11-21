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أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة، محور محادثة بين رئيس الجمهورية وكاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الخارجية

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي الذي أفاد بأنه قدم لرئيس الدولة عرضا حول نتائج مشاركته في الندوة رفيعة المستوى للشراكة مع إفريقيا، في إطار مبادرة "الميثاق مع إفريقيا" ببرلين.

كما أحاطه علما بفحوى اللقاءات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من رؤساء وفود دول صديقة الذين ثمنوا المسار الديمقراطي لتونس وأشادوا بنجاح الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة، مجددين مساندتهم لدفع نسق النمو والتنمية بالبلاد التونسية، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والإتصال برئاسة الجمهورية.


وأضاف كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الخارجية، أن اللقاء مثل مناسبة لاستعراض أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة، وفي مقدمتها الإجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة،" حول الأوضاع بفلسطين وضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق".



  
  
     
  
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