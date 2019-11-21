القصبة: الشاهد يلتقي سمير ماجول

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد امس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول...
وكان انعقدت مساء أول امس الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 بمقر وزارة المالية جلسة عمل بين رضا شلغوم وزير المالية ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه رئيس الاتحاد.
وتناولت الجلسة مشروع قانون المالية لسنة 2020 حيث استعرض ممثلو الاتحاد موقف المنظمة من هذا المشروع وقدموا عددا من المقترحات لتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار والتصدير.
وكان انعقدت مساء أول امس الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 بمقر وزارة المالية جلسة عمل بين رضا شلغوم وزير المالية ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه رئيس الاتحاد.
وتناولت الجلسة مشروع قانون المالية لسنة 2020 حيث استعرض ممثلو الاتحاد موقف المنظمة من هذا المشروع وقدموا عددا من المقترحات لتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار والتصدير.
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