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إنطلاق أولى الفحوصات بآلة PET SCANفي المستشفى الجامعي بصفاقس

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - باشر الإطار الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يوم الاربعاء أولى الفحوصات بآلة PET SCAN التي تمّ تركيزها مؤخّرا مما سيمكن من تشخيص دقيق لأمراض السرطان لكافة المواطنين بجهات الوسط والجنوب.




  
  
     
  
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