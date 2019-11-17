بولبابه سالم للجزيرة: حبيب الجملي مطالب بتشريك أحزاب الصف الثوري

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الجزيرة أن رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي خبير زراعي بالأساس و عمل في القطاعين العام و الخاص وهو مطالب بتجاوز صراعات و خلافات الجلسة البرلمانية الاولى التي أفضت الى تحالف مفاجئ بين حركة النهضة و قلب تونس و صعود راشد الغنوشي الى رئاسة البرلمان .
و قال ان المسار الحكومي مختلف لأن أحزاب التيار الديمقراطي و حركة الشعب ستتعامل مع حبيب الجملي باعتباره شخصية مستقلة وهو ما أعلنه بنفسه في خطاب التكليف ملاحظا ان وجود النهضة على احدى الرئاسات الثلاث سيجعلها تتعامل بمرونة أكبر في الموضوع الحكومي لكن الجملي بين خيارين ،، إما حكومة تسندها و تشارك فيها أحزاب الصف الثوري مثل النهضة و التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة ،او حكومة تجمع النهضة و قلب تونس و بعض الكتل المستقلة لأن أحزاب التيار و الكرامة و الشعب ترفض تماما التعامل مع حزب قلب تونس و تعتبره من المنظومة القديمة و تلاحقه شبهات فساد ،، و لاحظ المحلل السياسي بولبابه سالم ان الجملي مطالب بالتفاعل ايجابيا مع أحزاب الصف الثوري و الانحياز الى ارادة الشعب الراغب في التغيير حيث عبّر عن ذلك بوضوح في الانتخابات الأخيرة .
و قال ان المسار الحكومي مختلف لأن أحزاب التيار الديمقراطي و حركة الشعب ستتعامل مع حبيب الجملي باعتباره شخصية مستقلة وهو ما أعلنه بنفسه في خطاب التكليف ملاحظا ان وجود النهضة على احدى الرئاسات الثلاث سيجعلها تتعامل بمرونة أكبر في الموضوع الحكومي لكن الجملي بين خيارين ،، إما حكومة تسندها و تشارك فيها أحزاب الصف الثوري مثل النهضة و التيار و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة ،او حكومة تجمع النهضة و قلب تونس و بعض الكتل المستقلة لأن أحزاب التيار و الكرامة و الشعب ترفض تماما التعامل مع حزب قلب تونس و تعتبره من المنظومة القديمة و تلاحقه شبهات فساد ،، و لاحظ المحلل السياسي بولبابه سالم ان الجملي مطالب بالتفاعل ايجابيا مع أحزاب الصف الثوري و الانحياز الى ارادة الشعب الراغب في التغيير حيث عبّر عن ذلك بوضوح في الانتخابات الأخيرة .
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Par:ahmed01 (France )
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