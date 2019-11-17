Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ayadonnou  

العلوي : الحقد والغباء والجهل يحّولون الشخص إلي شيء يعضّ وينبح ويزغرط ويهتف الله واحد....

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - نشر السبت 16 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، تدوينة انتقد فيها التعليقات التي تضمنت سبا وشتما له على خلفية تصريحاته بأن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي شخصية ذات ثقل سياسي وذات تاريخ وانه مناضل ومفكر.

وأشار العلوي الي لن من هاجموه وشتموه اتهموه ب"التلحيس" لزعيم حركة النهضة طمعا في وزارة وعلق قائلا "هناك من قال إنّي ألحّس لسيدي الشّيخ طمعا في وزارة، هؤلاء الأذيال طبعا لا يعرفون أنّه حتّى لو انقلب الوضع ولحّس لي كلّ العالم من أجل الوزارة أو أيّ منصب آخر غير النّيابة في المجلس فلن أقبله".


وخاطب العلوي كل من هاجمه بسبب تصريحاته بالقول "من حقّك أن تكون حمارا، لكن من واجبنا أيضا أن نقول لك كم أنت حمار وتافه وغبيّ وحاقد وجاهل ولا تعرف أنّك جاهل".
وأوضح قائلا "كلّ ماذكرته عن الغنّوشي هو من باب الوصف والإخبار وليس من باب المديح يا جاهل فعبارة شخصية ذات ثقل سياسيّ ليست تمجيدا وكذلك عبارة له تاريخ، وعبارة مناضل وعبارة مفكّر، فالرّجل له ما يفوق عشرين مؤلّفا، وقد تتّفق أو تختلف معه في فكره وتصنّفه كيفما تشاء، لكنّ ذلك لا يجعلك تسحب منه تلك الصّفة أيّها الجاهل التّافه، وتسبّ وتشتم من يصفه بما هو فيه".

وتابع ساخرا "الحقد والغباء والجهل، ثلاثيّ مسموم إذا اجتمع في شخص حوّله من كائن عاقل إلى شيء آخر يصكّ ويعضّ وينبح وينطح... وهو ماشي في باله أنّه يتكلّم أو يفكّر وقد يتطوّر به الأمر إلى حدّ "التّزغريط" والهتاف في الحفلات البنفسجيّة "الله أحد الله أحد.............." عافانا وعافاكم الله، إذا لم يتلقّ العلاج في الوقت المناسب.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192823

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 10h 38m |           
Ya si mouthaggaf - El Aloui-,
Attention : l'être humain n'aboie pas !!! Elever un peu votre discours pour le revêtir de l'aspect humanitaire !!!

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 10h 19m |           
الفم الابخر يلزمه السواك الحار ولو ان السواك حار ونافع وما يستحقه هؤلاء الاندال



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