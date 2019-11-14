امام القضاء ..شقيقة فاضل ساسي تكشف تفاصيل اغتياله بشارع باريس بالعاصمة زمن احتجاجات الخبز

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

اغتيال في شارع باريس ...

تسلم الجثة بعد اربعة ايام ..

تزوير مضمون الوفاة ...

- نظرت اليوم الخميس 14 الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية احداث الخبز جانفي 1984 التى ادت الى سقوط عدة شهداء وجرح اخرين أثر احتجاجات على الزيادة في سعر الخبز .وباعطاء الكلمة لشقيقة النقابي والمناضل فاضل ساسي منيرة ساسي اكدت أنها تطالب وبقية العائلة برد الاعتبار اكثر منه جبر الضرر موضحة ان شقيقها فاضل ساسي كان أستاذ عربية وكان ناشط سياسي ونقابي بالاتحاد العام لطلبة تونس وينتمي الى حزب الوطد وانه كان يبلغ من العمر 25 سنة وقد كانوا يقطنون بالمدينة العربي موضحة ان شقيقها قرر الخروج للمشاركة في تلك الاحتجاجات والمسيرات موضحة انها التقت بشقيقها يوم 3 جانفي 1984 في إحدى المسيرات بجهة شارل ديغول ثم قررت العودة الى المنزل ألا شقيقها فاضل الذي ظل في تلك المسيرات .وأوضحت منيرة ساسي انه يوم 3 جانفي تقرر وضع حضر التجول موضحة ان شقيقها لم يعد الى المنزل منذ ذلك التاريخ مشيرة الى انه شارك في مسيرة طلابية وانه وقع اغتياله واطلاق النار عليه بجهة شارع باريس وان إطلاق النار عليه كان مقصود ..مبينة ان بقية زملائه تكفلوا بنقله الى المستشفى موضحة ان تلك الطالبة وجدت أحد ارقام هاتف لبعض اقاربه وانه يوم 4 جانفي أعلمت العائلة بخبر وفاته.وقد اكدت شقيقة الهالك انهم لم يتسلموا الجثة الا يوم 7 جانفي 1984 وان العائلة تقبلت العزاء بدون جثة ابنهم موضحة انه تم نقل الجثة مباشرة من المستشفى الى المقبرة دون حضور العائلة مشيرة الى انه بالرغم من ذلك حضر جميع رفاقه وكانت جنازة مهيبة .وقد اشارت شقيقة الهالك الى ان المأساة تواصلت حيث قدم أشخاص مندسين حضروا للمنزل وان مضمون وفاته تم تزويره وان والديه اجبرا على الامضاء لعدم الادلاء باسباب وفاة ابنهم مؤكدة انه بعد اربعة اشهر تمت مداهمة منزلهم وانه تم حرمان شقيقها الثاني من الالتحاق بالوظيفة العمومية كما حجر عليه السفر للخارج موضحة ان والدها كان نقابي وقد جمع كتاب لاشعار ابنه وقد منع من نشرها الا بعد الثورة في جريدة الشعب .وقد صرحت شقيقة الضحية ان الجهة المسؤولة عن اغتيال شقيقها هي جهة أمنية وليست عسكرية موضحة انها كانت طالبة في الحقوق وانه في إحدى المداهمات خلال سنة 1987تم تعنيف شقيقها .. خاتمة قولها أنها تطالب برد الاعتبار وتسمية أحد الانهج باسم شقيقها.