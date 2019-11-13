الصحبي بن فرج: السياسة عند النهضة علم وصبر وعند جماعتنا بكاء وعويل وتكمبين

Mercredi 13 Novembre 2019



باب نات

- قال النائب السابق في البرلمان الصحبي بن فرج في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان السياسة عند حركة النهضة مناورة وصبر وعلم ماادى في النهاية الى سيطرتها على المشهد السياسي وامكانية تراس الغنوشي للبرلمان المقبل في حين ان السياسة عند جماعتنا تكمبين وصراخ وعويل وشتم." النهضة ضمنت الاغلبية لانتخاب شيخها على رأس المجلس وتعمل على أن تكون أغلبية معززة قد تصل أو تتجاوز ال140 صوتالسياسة حسابات، ومناورات، ومفاوضات وتجميع أوراق القوة وتنازلات وطول نفس وتخطيط وعمل وعلم.........وعند جماعتنا، نخب وجمهور ، السياسة بكاء وعويل وسب وشتم وتخوين وتشويه وتحطيم وتكمبين في بعضنا ورهانات خاطئة، وقرارات واختيارات انطباعية ومزاجية واعتباطية وتخبط وأنانية وزعاماتية مريضة....... حتى صرنا الى ما صرنا إليه."