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منصر: احد المترشحين لرئاسة البرلمان ليس إلا متحرشا لص ومتحيل ضريبي وآكل لعرق الفقراء

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - قال المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان احد المترشحين لرئاسة مجلس النواب اليوم ليس إلا متحرشا، لص مال عام، متحيل ضريبي، وآكل لعرق الفقراء.
واضاف منصر "قد تشتري بالمال كل شيء، ولكن الشرف قضية أخرى !!"وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا "...




ويعقد مجلس نواب الشعب الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 - 2024 اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019 .

وتنطلق أشغال الجلسة بالقاء رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي عبد الفتاح مورو كلمة افتتاحية بعد تلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، وأداء النشيد الوطني.


تحال اثر ذلك رئاسة الجلسة التمهيدية إلى النائب الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الجدد وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتوقف الجلسة مؤقّتا.

وتستأنف الجلسة العامة مباشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه في جزئها الثاني، بتلاوة القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على النتائج النهائية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ثم يتولى رئيس الجلسة ومساعديه في مرحلة أولى أداء اليمين الدستورية التالي "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس" ثم يدعو رئيس الجلسة بقية الأعضاء إلى أداء اليمين الدستورية بصورة جماعية.

ويتم إثر ذلك انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية الخاصة بإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت (تتكون من 7 أعضاء حسب التمثيل النسبي).

ويتضمّن برنامج الجلسة الافتتاحية كذلك انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب،وانتخاب نائبيه الأول والثاني كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء (109 أصوات).

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192593

Devil  (France)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 10h 27m |           
Ayez le cran de dire qui c'est, donnez vos preuves à la justice ou taisez vous à jamais par pitié. Vous n'avez toujours pas compris la leçon, allez régler vos comptes ailleurs...ça ne vous aidera pas à revenir sur la scène, vous vous grillez vous même tout simplement.

Lechef  ()  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 10h 06m |           
Allah,Allah,Allah ! De quel candidat s'agit-il si Mnassar ?? Et êtes-vous sûr à 100 % de ce que vous dites ?? Est-ce qu'un citoyen quelconque pourra vérifier si un autre citoyen est en règle avec le fisc ou bien si une autre personne fait des déclarations justes auprès du fisc ?? Allah, Allah,Allah !



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