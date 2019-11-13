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قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد، 33 نائب لم يصرّحوا بمكاسبهم

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - نشرت مساء الثلاثاء 12 نوفمبر، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائمة النواب المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم قبل الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

وبلغ عدد النواب المصرحين بمكاسبهم 184 نائب من أصل 217 أي أن 33 نائب لمم يحترموا الى حد الآن قانون التصريح بالمكاسب الذي يشترط التصريح لمباشرة النواب لمهامهم.


يذكر أن هيئة مكافحة الفساد فتحت مكتبا في مجلس النواب لتقريب خدماتهما من النواب قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192591

Momolecool  (Belgium)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 09h 20m |           
Qui sont ses 33 députés qui ne veulent pas faire leurs déclarations !!!
Peut-on connaitre leurs noms?



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