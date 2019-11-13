قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد، 33 نائب لم يصرّحوا بمكاسبهم

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - نشرت مساء الثلاثاء 12 نوفمبر، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائمة النواب المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم قبل الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
وبلغ عدد النواب المصرحين بمكاسبهم 184 نائب من أصل 217 أي أن 33 نائب لمم يحترموا الى حد الآن قانون التصريح بالمكاسب الذي يشترط التصريح لمباشرة النواب لمهامهم.
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد فتحت مكتبا في مجلس النواب لتقريب خدماتهما من النواب قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية.
وبلغ عدد النواب المصرحين بمكاسبهم 184 نائب من أصل 217 أي أن 33 نائب لمم يحترموا الى حد الآن قانون التصريح بالمكاسب الذي يشترط التصريح لمباشرة النواب لمهامهم.
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد فتحت مكتبا في مجلس النواب لتقريب خدماتهما من النواب قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية.
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