الياس القرقوري : الي يحب يحل ملف الارهاب ويتهم كمال اللطيف يخرجوه مسموم والا مهبول والا مقتول

Mercredi 13 Novembre 2019



باب نات

- تحدث الثلاثاء 12 نوفمبر، الاعلامي الياس القرقوري عن رجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف مذكرا بشبكة علاقاته بعديد السياسيين وتداول اسمه في اكثر من قضية وآخرها قضية الوردانين التي كشف عنها النقيب المباشر بالحرس الوطني زياد فرج الله.وعبر القرقوري عن استغرابه من الرواية الرسمية لوزارة الداخلية التي قالت ان النقيب زياد فرج الله في عطلة وهو يعاني من اضطرابات نفسية حسب الوزارة الأمر الذي نفاه المحامي سمير بن عمر.وشدد القرقوري على أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن كمال اللطيف في علاقة بقضايا تتعلق بالارهاب وتمس من أمن الدولة.وعلق القرقوري قائلا "كل تونسي يحب يحل ملف الرهاب في البلاد يخرجوه اما مقتول او عنو مشاكل نفسية أو مسموم".وأشار في هذا السياق الي المحامي شريف الجبالي الذي سبق ان قدم ملفات ضد كمال اللطيف قبل ان يدخل في أزمة صحية ويتهم اللطيف بتسميمه ويتحدث عن الموت "المستراب" لكل من المحامي فوزي بن مراد ورئيس هيئة تقصي الحقائق عبد الفتاح عمر.