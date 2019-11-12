الإدارة العامة للحرس الوطني تُصدر بلاغا مروريا

Mardi 12 Novembre 2019
تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلــى:
- الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء.
- تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.
- الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.
- إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك.
يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
71.963.512.
71.960.448.
كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.
- الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء.
- تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.
- الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.
- إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك.
يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
71.963.512.
71.960.448.
كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.
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Par:belfahem ( )
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