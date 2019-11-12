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الإدارة العامة للحرس الوطني تُصدر بلاغا مروريا

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلــى:

- الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء.


- تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

- الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.

- إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك.



يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

  
  
     
  
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