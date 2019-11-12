الإدارة العامة للحرس الوطني تُصدر بلاغا مروريا

Mardi 12 Novembre 2019



- الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء.- تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.- الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.- إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك.يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71.963.512.71.960.448.كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.