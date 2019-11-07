بن جعفر : ثمة ناس ما تلفّتتْش لبورقيبة في المنفي واليوم ولاّو بورقيبيين وفيبالهم الي يلبس كرافات يولّي تقدّمي

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- انتقد الأربعاء 6 نوفمبر، رئيس المجلس التأسيسي، مصطفي بن جعفر جزء من الطبقة السياسية التي تدّعي البورقيبية وتبني المشروع البورقيبي.وقال بن جعفر في حوار على قناة الزيتونة "ثمة ناس ما تعرفش بورقيبة وعمرها ما تلفتتلو وقت كان في المنفى وكانت تعتبر بن علي ما كيفو حد اليوم ولاّو بورقيبيين وينتميو للعائلة الدستورية".كما استنكر بن جعفر رفع جزء من الطبقة السياسية لشعارات الحداثة والتقدمية وقال بن جعفر "يلزمنا نتفاهمو عالمفاهيم، ما يكفيش بش انسان يحط كرافات ويقعد في القهوة العالية في سيدي بوسعيد والا المرسي ويولّي تقدّمي".واعتبر بن جعفر أن على الطبقة السياسية أن تبتعد عن التجاذبات والمزايدات والشعارات الفارغة وأن تفهم رسالة الشعب التونسي الذي يريد التغيير والقطع مع الفساد والاستبداد ويريد ناس مسؤولين قادرين يحكموا ويصلّحوا البلاد ويستجيبوا لتطلعاتهم.