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البحري الجلاصي لخولة سليماني: بعد الجمال الايطالي والشامي اصبحت اتهم بفتاة تشبه خليل شمام

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - نفى رجل الاعمال البحري الجلاصي ما تردد عن تحرشه بالكرونيكوز في قناة الحوار التونسي خولة سليماني وذلك بعد ان ذكرت اسمه في القناة اثر جلسة تنويم مغناطيسي.
وكتب البحري الجلاصي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية"بلغني ان المدعوة خولة سليماني (والله مانعرفها) قالت البارحة في برنامج تلفزي انني اتحرش بها واضايقها في حياتها
وبعد اطلاعي على صورها ضحكت كثيرا وقلت يا البحري بعد زياراتك لايطاليا والجمال الايطالي وزياراتي للشام وجمال نساء الشام اصبحت تتهم بفتاة تشبه خليل شمام هزلت.



  
  
     
  
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