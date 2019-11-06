شركة كاكتوس برو تؤكد أنها تواصل نشاطها بصفة عادية

Mercredi 06 Novembre 2019



أصدرت شركة كاكتوس برود بيانا توضيحيا للرأي العامن ولجميع المتعاملين معها مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بخصوص القضية المتعلقة بالشركة وسلسلة الإيقافات التي شملت صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتوس ووكيل شركة برود كامليون.وأوضحت الشركة أن وكيلها الحالي غير معني بالإيقافات التي حدثت ليلة الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، وقد شملت وكيل شركة أخرى، مشددة على أن كاكتوس برود تواصل نشاطها بصفة عادية.كما أعلنت في ذات السياق أن المتصرفة القضائية تم إنهاء مهامها على رأس الشركة منذ شهر ماي 2019.