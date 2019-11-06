سفير فرنسا ياكل عصيدة الزقوقو على المباشر

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- استضافت قناة حنبعل السفير الفرنسي اوليفي بوفوار دارفور الذي تحدّث عن عشقه لتونس ... مؤكدا أن قبل كل زيارة الى الولايات يعلم وزارة الخارجية التونسية ...كما تحدّث عن قضية الثروات الطبيعية و الملح و الطاقات المتجددة وأكد أنه لا يهتم بالمسائل السياسية الداخلية ...وتناول السفير الفرنسي عصيدة الزقوقو على المباشر مؤكّدا أنه لن يتوقف عن اكلها مع اقتراب المولد النبوي الشريف... فيديو