رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وصرّح نور الدين الطبوبي أنّ اللقاء كان مثمرا ويعكس جديّة والمام رئيس الجمهورية بالواقع والصعوبات والتحدّيات وهذا ما يتطلّب تظافر الجهود لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدّمتها السياسية.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّه على الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التسريع في تكوين حكومة تكون قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية و ترتقي إلى مستوى انتظارات شباب تونس.
وشدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على قدرة تونس لتجاوز صعوبات المرحلة الحالية بفضل تظافر الجهود والتحلّي بروح المسؤولية.
وصرّح نور الدين الطبوبي أنّ اللقاء كان مثمرا ويعكس جديّة والمام رئيس الجمهورية بالواقع والصعوبات والتحدّيات وهذا ما يتطلّب تظافر الجهود لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدّمتها السياسية.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّه على الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التسريع في تكوين حكومة تكون قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية و ترتقي إلى مستوى انتظارات شباب تونس.
وشدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على قدرة تونس لتجاوز صعوبات المرحلة الحالية بفضل تظافر الجهود والتحلّي بروح المسؤولية.
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Par:mandhouj (France )
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