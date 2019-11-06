وزير الداخلية يستقبل معتمد بوسالم على إثر تعرّضه مؤخرا إلى محاولة الاعتداء بالحرق

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - استقبل اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 "هشام الفراتي" وزير الداخلية "ماجد الخماري" معتمد بوسالم من ولاية جندوبة وذلك على إثر تعرّضه مؤخرا إلى محاولة الاعتداء بالحرق من طرف مواطن.
وقد كانت هذه المقابلة فرصة تولّى خلالها وزير الداخلية الاطمئنان على صحّته وتشجيعه على مواصلة مهامه، كما كانت فرصة إطلع من خلالها على مشاغل المعتمدية وبرامج العمل التنموي بها.
هذا وأكّد الوزير في ذات الإطار على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمجابهة آثار التقلبات المناخية التي قد تشهدها المنطقة أثناء فصل الشتاء داعيا إلى حسن الاستعداد لمجابهتها والإحاطة بالفئات الضعيفة.
كما أعرب وزير الداخلية عن أهمية سلك المعتمدين في دفع مسيرة التنمية بمناطقهم والنهوض بمشاغل المواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الهياكل المتداخلة وممثلي المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني.
وقد كانت هذه المقابلة فرصة تولّى خلالها وزير الداخلية الاطمئنان على صحّته وتشجيعه على مواصلة مهامه، كما كانت فرصة إطلع من خلالها على مشاغل المعتمدية وبرامج العمل التنموي بها.
هذا وأكّد الوزير في ذات الإطار على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمجابهة آثار التقلبات المناخية التي قد تشهدها المنطقة أثناء فصل الشتاء داعيا إلى حسن الاستعداد لمجابهتها والإحاطة بالفئات الضعيفة.
كما أعرب وزير الداخلية عن أهمية سلك المعتمدين في دفع مسيرة التنمية بمناطقهم والنهوض بمشاغل المواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الهياكل المتداخلة وممثلي المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني.
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Par:mandhouj (France )
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