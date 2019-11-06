راشد الغنوشي يشرف على ''حصة تدريبية'' لنواب النهضة الجدد

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- زار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأربعاء 06 نوفمبر مجلس نواب الشعب حيث كان في استقباله الأستاذ عبد الفتاح مورو رئيس المجلس بالنيابة.وأشرف الغنوشي على "حصة تدريبية" للنواب الجدد لكتلة حركة النهضة.