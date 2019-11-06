Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Tifraa Kithir  

وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة يعلن انطلاق العمل بمكتب المصاحبة بتونس ويعد بمواصلة تعميم التجربة

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - في إطار مواصلة العمل على تعزيز تكريس العقوبات البديلة و ترسيخا لآلية العمل لفائدة المصلحة العامة في المنظومة السجنية، أعلن وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي عشية اليوم بمقر المحكمة الابتدائية بتونس عن انطلاق العمل بمكتب المصاحبة بتونس، لينضاف إلى مكاتب جهات سوسة والمنستير والقيروان وبنزرت.

وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على استثمار هذه المكاتب كأحسن ما يكون في تحسين مؤشرات اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة بشكل يؤكّد نجاعة هذه الآلية في الإحاطة بالمودعين و حسن تهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة.


كما أفاد الوزير أن وزارة الإشراف عازمة على مواصلة التعميم التدريجي لتجربة مكاتب المصاحبة في الفترة القادمة لتشمل جهات ودوائر استئنافية أخرى بالتعاون مع مختلف الشركاء .

كما جدد محمد كريم الجموسي التأكيد على ضرورة تعزيز انخراط مكونات المجتمع المدني والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في منظومة المصاحبة حتى يتيسر تكوين شبكة من المؤسسات القابلة لاحتضان المودعين ومساعدتهم على تجاوز الخطأ الذي ارتكبوه في مرحلة ما من حياتهم.

وقد جرى موكب التدشين بحضور الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها و قاضية تنفيذ العقوبات بابتدائية تونس وعدد من إطارات وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح.

  
  
     
  
rtt-cdcbfc5b8b2dc01f3c7840fa9db10e39-2019-11-06 18:20:12






0 de 0 commentaires pour l'article 192234



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
17°
 17° % 67 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1421°-1423°-1318°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    18222,3

  • (6 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15717 DT        1$ =2,84009 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 nov)   951,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573062572|192234 519|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires