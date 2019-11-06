موكب الرئيس قيس سعيد يتوقف بطلب منه لإلقاء التحية على عدد من المواطنين

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - تداولت عدد من صفحات الفايسبوك فيديو لموكب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي توقّف بطلب منه أثناء عودته إلى بيته ليلة الثلاثاء 5 نوفمبر.
وقدّم رئيس الجمهورية التحية لعدد من االمواطنين وقام عدد منهم بالتقاط صور تذكارية معه وسط دعوات بعضهم له بالتوفيق والنجاح في مهمته.
وخاطبت أحد النسوة الحاضرات أعوان الأمن الرئاسي قائلة "ما تخافوش عليه ما دامو بيناتنا اطمانو عليه" في مشهد وصفه النشطاء بالطريف والتلقائي.
وقدّم رئيس الجمهورية التحية لعدد من االمواطنين وقام عدد منهم بالتقاط صور تذكارية معه وسط دعوات بعضهم له بالتوفيق والنجاح في مهمته.
وخاطبت أحد النسوة الحاضرات أعوان الأمن الرئاسي قائلة "ما تخافوش عليه ما دامو بيناتنا اطمانو عليه" في مشهد وصفه النشطاء بالطريف والتلقائي.
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Par:rommen (Tunisia )
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