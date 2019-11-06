اثر ايقاف المتصرفة القضائية و سامي الفهري رئيس نقابة التلفزات الخاصة يوضح

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - أعلن لسعد خذر رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب التلفزات الخاصة عن اسفه الشديد لما آلت اليه الأشياء... وأضاف خذر " وبقدر ما تعبر الغرفة عن قلقها لآخر التطورات بقدر ما تتمنى ان لا يؤثر ذلك على سير القناة حفظا على توازن المؤسسة"
في المقابل عبرت النقابة عن عدم استغرابها لإيقاف المتصرفة القضائية و تذكر بأن النقابة كانت قد قدمت قضية جزائية ضد هذه الأخيرة و لا زالت تنتظر قرار المحكمة و ذلك اثر تفويت المتصرفة القضائية في استديوهات شركة كاكتوس المصادرة الى قناة تلفزية خاصة دون اللجوء الى المناقصة في تحد صارخ للقانون.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي مساء يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف السليطي أنه تم إيقاف الأشخاص المذكورين على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
في المقابل عبرت النقابة عن عدم استغرابها لإيقاف المتصرفة القضائية و تذكر بأن النقابة كانت قد قدمت قضية جزائية ضد هذه الأخيرة و لا زالت تنتظر قرار المحكمة و ذلك اثر تفويت المتصرفة القضائية في استديوهات شركة كاكتوس المصادرة الى قناة تلفزية خاصة دون اللجوء الى المناقصة في تحد صارخ للقانون.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي مساء يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف السليطي أنه تم إيقاف الأشخاص المذكورين على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
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Par:rommen (Tunisia )
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