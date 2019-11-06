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القرقوري: سمير بالطيب قبل الوزارة كان من تلفزة لتلفزة.. وفاتورة إسكاته تكلفت غالية برشة

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - تناول مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة وضعية وزير الفلاحة سمير بالطيب قائلا بانه اثبت فشله والدليل الوضعية الكارثية للفلاحة في تونس.
واضاف الياس القرقوري " سمير بالطيب قبل الوزارة كان من تلفزة لتلفزة.. وفاتورة إسكاته تكلفت غالية برشة على المجموعة الوطنية.
وتابع القرقوري " سمير بالطيب من السياسيين الذين تحصوا على مناصب بسبب عويلهم في وسائل الاعلام".



  
  
     
  
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