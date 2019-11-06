Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

سفيان بالناصر : قوى الردة تسيطر على الاعلام و اشكر هؤلاء

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - اتهم الناشط السياسي سفيان بالناصر قنوات الحوار التونسي و نسمة و الوطنية بسبب خطهم التحريري و اثارتهم لقضايا ليست من مشاغل التونسيين .. و قال أن تلك المنابر ترفض مناقشة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و تتهرب من استضافته لأن مواقفه لا تتوافق مع توجهاتهم و اجنداتهم .
و اضاف سفيان بالناصر أنه قدم رؤى جديدة في الاستثمار و الهجرة النظيفة و ضرورة اعتماد اللغة الانقليزية ، و انتقد تكرار و تداول نفس الوجوه على وسائل الاعلام ،،، لكن بالناصر أشاد ببعض الاعلاميين مثل محمد اليوسفي و زهير الجيس و مواقع اخبارية الذين يفتحون المجال لكل الطاقات التي تستطيع ان تخدم البلاد .




  
  
     
  
rtt-dc55a2955cc6250766cf9436a0f445a3-2019-11-06 07:27:57






0 de 0 commentaires pour l'article 192196



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
16°
 19° % 93 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1420°-1422°-1317°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573023912|192196 1069|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires