سفيان بالناصر : قوى الردة تسيطر على الاعلام و اشكر هؤلاء

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- اتهم الناشط السياسي سفيان بالناصر قنوات الحوار التونسي و نسمة و الوطنية بسبب خطهم التحريري و اثارتهم لقضايا ليست من مشاغل التونسيين .. و قال أن تلك المنابر ترفض مناقشة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و تتهرب من استضافته لأن مواقفه لا تتوافق مع توجهاتهم و اجنداتهم .و اضاف سفيان بالناصر أنه قدم رؤى جديدة في الاستثمار و الهجرة النظيفة و ضرورة اعتماد اللغة الانقليزية ، و انتقد تكرار و تداول نفس الوجوه على وسائل الاعلام ،،، لكن بالناصر أشاد ببعض الاعلاميين مثل محمد اليوسفي و زهير الجيس و مواقع اخبارية الذين يفتحون المجال لكل الطاقات التي تستطيع ان تخدم البلاد .