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زياد الهاني: هنالك فرضية الاطاحة بالنظام الديمقراطي الحالي من خلال الحزب الدستوري الحر وداعميه الأجانب

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر قناة الزيتونة ان هناك فرضية الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحالي من خلال عدة أطراف لا تؤمن بالتغيير الذي حصل او التي تريد العودة الى المنظومة السابقة.

وأضاف زياد الهاني " الحزب الدستوري الحر لديه ارتباطات اجنبية وهو يريد إسقاط النظام متابعا " عبير موسى كان ردها وقحا على الرئيس الحالي ما يشير الى انهم لا يعترفون بالشرعية القائمة".
وتابع زياد الهاني " هنالك إحساس ببرود دولي من التجربة التونسية وخوف نتيجة تبعات الثورة على ما يحصل في لبنان والعراق".


  
  
     
  
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