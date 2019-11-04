Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  

معز البوراوي رئيسا جديدا لبلدية المرسى

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
تم مساء يوم الإثنين 04 نوفمبر 2019 إنتخاب معز البوراوي رئيسا لبلدية المرسى خلفا لسليم المحرزي الذي كان قد إستقال من منصبه.




  
  
     
  
rtt-14838410495f0a785b0b2117cd0c5dfc-2019-11-04 22:01:13






0 de 0 commentaires pour l'article 192131



En continu

الاثنين 04 نوفمبر 2019 | 7ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:46 05:18
17°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 17°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
18°-1727°-1618°-1420°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    18060,7

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15759 DT        1$ =2,83467 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   929,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572903486|192131 1481|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires