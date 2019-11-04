Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Zaman Ya Hob  

عماد الخميري لغازي الشواشي: انتم في التيار الديمقراطي خائفون من الحكم

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري في مداخلة عبر قناة حنبعل ان التيار الديمقراطي خائف من الحكم ومن المشاركة في السلطة وليس من النهضة مضيفا " التيار يدّعي الطهورية والنقاء الثوري وذلك حتى لا يجرب السلطة".

واضاف عماد الخميري "الثورية الحقيقية هو وضع اليدين مع الناس الذي اتى بهم صندوق الاقتراع متابعا " نحن جزء من العملية السياسية التي يجب ان تعترفوا بها.
وقال عماد الخميري " يجب ان نؤسس لتجربة جديدة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة".




  
  
     
  
rtt-a774f3328f6ee4615c6548bb06138dd4-2019-11-04 20:56:33






2 de 2 commentaires pour l'article 192129

3azizou  ()  |Lundi 04 Novembre 2019 à 21h 30m |           
عبو خائف من الحكم

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 21h 22m |           
الصندوق لم يأتي فقط بالتيار بل اتى ايضا بأخرين و بعدد أهم من التيار.فالاحسن هو وضع اليد مع حزب تحيا تونس و حزب قلب تونس وبعض المستقلين لخدمة البلاد.والعبرة بالنتاءج



En continu

الاثنين 04 نوفمبر 2019 | 7ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:46 05:18
17°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 17°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
18°-1727°-1618°-1420°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    18060,7

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15759 DT        1$ =2,83467 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   929,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572903491|192129 3310|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires