عماد الخميري لغازي الشواشي: انتم في التيار الديمقراطي خائفون من الحكم

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري في مداخلة عبر قناة حنبعل ان التيار الديمقراطي خائف من الحكم ومن المشاركة في السلطة وليس من النهضة مضيفا " التيار يدّعي الطهورية والنقاء الثوري وذلك حتى لا يجرب السلطة".
واضاف عماد الخميري "الثورية الحقيقية هو وضع اليدين مع الناس الذي اتى بهم صندوق الاقتراع متابعا " نحن جزء من العملية السياسية التي يجب ان تعترفوا بها.
وقال عماد الخميري " يجب ان نؤسس لتجربة جديدة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة".
واضاف عماد الخميري "الثورية الحقيقية هو وضع اليدين مع الناس الذي اتى بهم صندوق الاقتراع متابعا " نحن جزء من العملية السياسية التي يجب ان تعترفوا بها.
وقال عماد الخميري " يجب ان نؤسس لتجربة جديدة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة".
2 de 2 commentaires pour l'article 192129
En continu
- 09:33 زمن جنرلات العمل النقابي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:50
|17:22
|14:58
|12:10
|06:46
|05:18
|
17°
|18°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|18°-17
|27°-16
|18°-14
|20°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 787) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 056) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 872) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 252) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 362) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 168) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 832) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 980) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 307) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 697) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 198) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 954) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 807) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 964) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 353) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 655) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 63 140) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 720) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 126) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 773) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:RESA67 (France )
Sur:صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و بوشناق