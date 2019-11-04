عماد الخميري لغازي الشواشي: انتم في التيار الديمقراطي خائفون من الحكم

Lundi 04 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري في مداخلة عبر قناة حنبعل ان التيار الديمقراطي خائف من الحكم ومن المشاركة في السلطة وليس من النهضة مضيفا " التيار يدّعي الطهورية والنقاء الثوري وذلك حتى لا يجرب السلطة".واضاف عماد الخميري "الثورية الحقيقية هو وضع اليدين مع الناس الذي اتى بهم صندوق الاقتراع متابعا " نحن جزء من العملية السياسية التي يجب ان تعترفوا بها.وقال عماد الخميري " يجب ان نؤسس لتجربة جديدة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة".