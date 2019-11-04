كان بحوزتهم ختم لرئيسة قسم طب العيون .. تفكيك شبكة لتدليس الشهائد الطبية يقودها عاملين بمستشفى شارل نيكول

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - نجح اليوم اعوان مركز الامن الوطني بباب سويقة من اماطة اللثام عن شبكة خطيرة من بين عناصرها عاملين بمستشفى شارل نيكول مختصة في تدليس الشهائد الطبية باستعمال اختام تابعة لرئيسة قسم طب العيون التى تقاعدت منذ فترة مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة ...
وحسب ما توفر لنا من معطيات فان المظنون فيهم دلسوا عشرات الشهائد الطبية مستغلين اختام المستشفى المذكور كما تم حجز 1500 شهادة كانت بصدد تدليسها ..
وقد اعترف الجناة بما نسب اليهم كما اتضح بانهم كانوا يبيعون تلك الشهائد الى التلاميذ والموظفين ...
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم....
وحسب ما توفر لنا من معطيات فان المظنون فيهم دلسوا عشرات الشهائد الطبية مستغلين اختام المستشفى المذكور كما تم حجز 1500 شهادة كانت بصدد تدليسها ..
وقد اعترف الجناة بما نسب اليهم كما اتضح بانهم كانوا يبيعون تلك الشهائد الى التلاميذ والموظفين ...
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم....
En continu
- 09:33 زمن جنرلات العمل النقابي
- 07:04 لما لا شاهد العقل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:50
|17:22
|14:58
|12:10
|06:46
|05:18
|
19°
|18°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|18°-17
|26°-16
|17°-14
|20°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 779) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 045) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 850) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 191) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 356) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 164) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 827) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 980) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 307) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 688) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 191) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 954) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 801) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 957) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 349) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 583) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 63 083) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 720) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 124) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 769) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: اذاعة اكسبرس اف ام : قريبا تعيين برهان النفاتي مفتي للجمهورية