كان بحوزتهم ختم لرئيسة قسم طب العيون .. تفكيك شبكة لتدليس الشهائد الطبية يقودها عاملين بمستشفى شارل نيكول

Lundi 04 Novembre 2019



باب نات

- نجح اليوم اعوان مركز الامن الوطني بباب سويقة من اماطة اللثام عن شبكة خطيرة من بين عناصرها عاملين بمستشفى شارل نيكول مختصة في تدليس الشهائد الطبية باستعمال اختام تابعة لرئيسة قسم طب العيون التى تقاعدت منذ فترة مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة ...وحسب ما توفر لنا من معطيات فان المظنون فيهم دلسوا عشرات الشهائد الطبية مستغلين اختام المستشفى المذكور كما تم حجز 1500 شهادة كانت بصدد تدليسها ..وقد اعترف الجناة بما نسب اليهم كما اتضح بانهم كانوا يبيعون تلك الشهائد الى التلاميذ والموظفين ...باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم....