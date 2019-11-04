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مطار قرطاج: مواطن مقيم بالخارج يتهم عون ديوانة بالاستيلاء على حوالي 20 ألف أورو

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - استضاف الاثنين 4 نوفمبر، الإعلامي زهير الجيس مواطنا تونسيا مقيما بالخارج يدعى حسام الدين القدري اتّهم عون ديوانة بمطار تونس قرطاج بالاستيلاء على حوالي 20 ألف أورو ما يعادل أكثر من 60 ألف دينار.

وحسب رواية حسام الدين القدري فإنه توجّه لعون الديوانة للتصريح بمبلغ مالي من العملة الأجنبية، قسّمه على جزئين الأول قدره 10 آلاف أورو والثاني 19500 ألف أورو.


وأفاد القدري أنه وبعد تسليم المبلغ لعون الديوانة بقي مبلغ ال10 آلاف أورو كما هو فيما لم يبقى من مبلغ ال 19500 ألف أورو سوى ورقتين من فئة 500 أورو وتم تغيير بقية الأوراق بأوراق من عملة أوزباكستان مشيرا إلى أنه يطالب بالاطلاع علي فيديو كاميرا المراقبة.

من جانبه نفي الناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم الزناد رواية المواطن المذكور وأكّد أن طريقة تصرف عون الديوانة كانت سليمة وفق ما أثبته التحقيق الإداري الذي تم فتحه يوم الحادثة الموافق ل23 أكتوبر الماضي مشيرا إلى أنه لا مجال لعون الديوانة لتغيير الأوراق النقدية.
وقال الزناد إن النيابة العمومية فتحت بحثا في الغرض وأن تسجيلات الكاميرا سيتم احالتها للنيابة وسيكون من حق المواطن ومحاميه الاطلاع على التسجيل.



  
  
     
  
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