''فيراج'' حزب الرحمة يُشعل الشماريخ ويحمل سعيد الجزيري على الأعناق احتفالا باسترجاع مقعد بن عروس

Lundi 04 Novembre 2019



باب نات

- قضت الاثنين 4 نوفمبر، المحكمة الإدارية بإقرار تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس بإرجاع مقعد سعيد الجزيري عن حزب الرحمة.وعلى اثر صدور هذا القرار ظهر الجزيري وهو يحتفل وسط "فيراج" حزب الرحمة الذين حملوه على الأعناق وهو يلوح بشمروخ على طريقة جماهير كرة القدم.