معلمة تتحدث عن زيارة سعيد للمستشفى العسكري: شعرنا بفخر عندما صافحنا وليس بخوف كما في السابق

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - كشفت المعلمة حميدة بن ساسي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى المستشفى العسكري مشيرة الى ان الطاقم الطبي والمرضى شعروا بفخر للقائه..
وكتبت المعلمة في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
" كنت حاضرة بالأمس ليلا في المستشفى العسكري حين دخل علينا موكب رئيس الجمهورية قاعة الٱنتظار حيث تفاجأ الموكب الطبي وتفاجأ المرضى حوالي العاشرة ليلا يقوم بزيارة فريدة من نوعها ليضع مرسوما رئاسيا يكلف فيه الأطباء الأخصائيين بالقيام بدورهم في المستشفيات الداخلية ...لقد صافح جميع المرضى ومن بينهم كنت...كان رائعا أجمل مما كان على شاشة التلفاز ...الجميع جالسون على المقاعد ...لم يتحرك أحد المرضى نحوه سوى إمرأة كانت تبكي وٱتجهت نحوه وحكت له قصة ٱبنها الشاب الذي طعنه أحد المجرمين في وجهه وهو من كان ٱبن رجل في الجيش خدم مدة ثلاثين سنة ....ٱهتم بها وسمعها وأخذ كل المعطيات ليساعدها ..كنت شاهدة عيان ...ٱقترب من إمرأة لم تهتم بحضوره بل كانت تبكي بحرقة وسألها مطبطبا على كتفها وواساها في مصابها ...الكل سعيد بحضوره حتى الطاقم الطبي والإداري ...ليس هناك خوف من سبادة الرئيس أو نفاق بل هناك ٱعتزاز وفخر به...الذين يقفون بجانب الرئيس كلهم تعاملت معهم قبل أن يأتي الرئيس وكانوا جيدين ...الخدمات كانت سريعة ومنظمة ...الأطباء وأفراد الجيش كانوا يعملون بجد ولطف ...تونس تستحق أن تكون بخير وشعبها سيتغير لما يرى المسؤول الأعلى في الدولة يحاسب الفاسدين ويقدم الحلول على أرض الواقع"
وكتبت المعلمة في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
" كنت حاضرة بالأمس ليلا في المستشفى العسكري حين دخل علينا موكب رئيس الجمهورية قاعة الٱنتظار حيث تفاجأ الموكب الطبي وتفاجأ المرضى حوالي العاشرة ليلا يقوم بزيارة فريدة من نوعها ليضع مرسوما رئاسيا يكلف فيه الأطباء الأخصائيين بالقيام بدورهم في المستشفيات الداخلية ...لقد صافح جميع المرضى ومن بينهم كنت...كان رائعا أجمل مما كان على شاشة التلفاز ...الجميع جالسون على المقاعد ...لم يتحرك أحد المرضى نحوه سوى إمرأة كانت تبكي وٱتجهت نحوه وحكت له قصة ٱبنها الشاب الذي طعنه أحد المجرمين في وجهه وهو من كان ٱبن رجل في الجيش خدم مدة ثلاثين سنة ....ٱهتم بها وسمعها وأخذ كل المعطيات ليساعدها ..كنت شاهدة عيان ...ٱقترب من إمرأة لم تهتم بحضوره بل كانت تبكي بحرقة وسألها مطبطبا على كتفها وواساها في مصابها ...الكل سعيد بحضوره حتى الطاقم الطبي والإداري ...ليس هناك خوف من سبادة الرئيس أو نفاق بل هناك ٱعتزاز وفخر به...الذين يقفون بجانب الرئيس كلهم تعاملت معهم قبل أن يأتي الرئيس وكانوا جيدين ...الخدمات كانت سريعة ومنظمة ...الأطباء وأفراد الجيش كانوا يعملون بجد ولطف ...تونس تستحق أن تكون بخير وشعبها سيتغير لما يرى المسؤول الأعلى في الدولة يحاسب الفاسدين ويقدم الحلول على أرض الواقع"
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Par:BABANETTOO (France )
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