ترامب يستحضر ''الروح القدس'' في البيت الأبيض... و نخبتنا تشتكي للأمريكان قيس سعيد ''المحافظ''

Dimanche 03 Novembre 2019
طارق عمراني
نشر موقع ذو هيل the hill الامريكي مقالا تحت عنوان
Faith leaders pray for Trump at the White House
حيث تحدث عن لقاء جمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعدد من القساوسة المسيحيين و الانجيليين في قاعة روزفلت في البيت الأبيض لأداء الصلاة.
و نشرت باولا وايت كين تغريدة على تويتر أرفقتها بصورة جماعية للقساوسة مع ترامب على موقع التدوين المصغر تويتر و علقت عليها "يشرفنا أن نصلي من أجل ترامب و من أجل الأمة الأمريكية"
و أضاف موقع ذو هيل بأن البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس عن انضمام القسة الانجيلية بولا وايت كين الى الفريق الاستشاري لدونالد ترامب في خطة مستشارة روحية و دينية بصفة رسمية.
هذه الحركة التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب المثير للجدل و ان كانت حديث الاعلام الامريكي فإنها لم تثر النقاش حول علمانية الدولة عكس الجدل الذي أثارته صورة الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد أثناء أدائه لصلاة الجمعة مع المواطنين و هو ما اعتبر تجاوزا لمدنية الدولة التونسية و اقتصار البروتوكول على توثيق صلاة العيد أو المولد النبوي و ليلة القدر...
للاسف نخبتنا مازالت لم تقتنع بتلك القاعدة الأساسية "الدين لله و الوطن للجميع" فرئيس الجمهورية هو مواطن تونسي يحق له أن يمارس شعائره الدينية في إطار ما تكفله حرية الضمير الدستورية.
في سياق متصل صرحت الناشطة النسوية و رئيسة لجنة الحريات الفردية النائب بشرى بلحاج حميدة في تصريح لموقع المونيتور الامريكي بأن الرئيس التونسي قيس سعيد محافظ اجتماعيا و من الصعب مصادقته على قانون المساواة في الميراث مؤكدة على ثقتها في تطوير خطابه لاحقا في هذا الشأن...
نشر موقع ذو هيل the hill الامريكي مقالا تحت عنوان
حيث تحدث عن لقاء جمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعدد من القساوسة المسيحيين و الانجيليين في قاعة روزفلت في البيت الأبيض لأداء الصلاة.
و نشرت باولا وايت كين تغريدة على تويتر أرفقتها بصورة جماعية للقساوسة مع ترامب على موقع التدوين المصغر تويتر و علقت عليها "يشرفنا أن نصلي من أجل ترامب و من أجل الأمة الأمريكية"
و أضاف موقع ذو هيل بأن البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس عن انضمام القسة الانجيلية بولا وايت كين الى الفريق الاستشاري لدونالد ترامب في خطة مستشارة روحية و دينية بصفة رسمية.
هذه الحركة التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب المثير للجدل و ان كانت حديث الاعلام الامريكي فإنها لم تثر النقاش حول علمانية الدولة عكس الجدل الذي أثارته صورة الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد أثناء أدائه لصلاة الجمعة مع المواطنين و هو ما اعتبر تجاوزا لمدنية الدولة التونسية و اقتصار البروتوكول على توثيق صلاة العيد أو المولد النبوي و ليلة القدر...
للاسف نخبتنا مازالت لم تقتنع بتلك القاعدة الأساسية "الدين لله و الوطن للجميع" فرئيس الجمهورية هو مواطن تونسي يحق له أن يمارس شعائره الدينية في إطار ما تكفله حرية الضمير الدستورية.
في سياق متصل صرحت الناشطة النسوية و رئيسة لجنة الحريات الفردية النائب بشرى بلحاج حميدة في تصريح لموقع المونيتور الامريكي بأن الرئيس التونسي قيس سعيد محافظ اجتماعيا و من الصعب مصادقته على قانون المساواة في الميراث مؤكدة على ثقتها في تطوير خطابه لاحقا في هذا الشأن...
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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